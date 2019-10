Renke Coordes ist Sprecher von Sachsenforst. Bildrechte: Sachsenforst

Der Holzmarkt sei derzeit überfüllt durch diese riesigen Mengen an Schadholz, die in ganz Mitteleuropa zusammengekommen seien, erzählt Coordes. "Die Sägewerke, die Holzabnehmer, sind mittlerweile so voll, dass das Holz auch nicht mehr abgefahren werden kann." Über sechs Millionen Kubikmeter Schadholz sind laut Coordes durch die extremen Wettereignisse seit Oktober 2017 allein in Sachsen entstanden. Ungefähr das Dreifache von dem, was normalerweise in einem Jahr eingeschlagen wird. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so extrem, geht es den Nachbarn Thüringen und Sachsen-Anhalt.