Der Borkenkäfer tötet massenhaft Fichten. Wer in den vergangenen Monaten mal am Brocken war, findet dort über weite Flächen hinweg tote Bäume . Nun hat es auch den Thüringer Wald erwischt.

Der Wald rauscht, die Vögel zwitschern. Doch die Idylle trügt, sagt Volker Gebhardt. Der Leiter des Thüringer Landesforsts entfernt die Rinde einer Fichte. Darunter: unzählige Borkenkäfer. Der Baum ist nicht zu retten. Zigtausenden Bäumen gehe es ähnlich, sagt Gebhardt: "Das Aussehen der Wälder, so wie wir es momentan kennen, werden wir zum Jahresende an vielen Stellen verändert vorfinden. Das wird für viele gewöhnungsbedürftig."

Dem Thüringer Wald drohen kahle Stellen, Lücken. Die extreme Trockenheit hat ihn geschwächt. Das macht es dem Borkenkäfer leicht. Gebhardt schätzt, dass in diesem Jahr Bäume auf rund 25.000 Hektar absterben werden – das sind knapp fünf Prozent der gesamten Fläche des Thüringer Waldes.

Gebhardt rechnet für den Landesforst in diesem Jahr mit zweistelligen Millionenverlusten . Zumal seine Ausgaben steigen. Er muss mehr fällen und das schadhafte Holz aufarbeiten lassen.

"Und da wollten wir einmal fünf Millionen Euro zuführen und auch das ist abgelehnt worden. Was mich sehr verwundert, weil ich das Gefühl hatte, dass alle den gleichen Blick auf den dramatischen Zustand des Thüringer Waldes haben. Und dass man das einfach ablehnt, da war ich verwundert." Nach der Ablehnung mahnte ein anderer CDU-Politiker: Das grüne Herz Deutschlands stünde kurz vorm Infarkt.

Das Forstministerium reagiert nun aber doch: Auf Nachfrage von MDR AKTUELL sagt Ministerin Birgit Keller von der Linken, auch sie sorge sich. Nicht nur Fichten seien geschädigt, sondern auch Buchen. Die Regierung werde noch für dieses Jahr Sondermittel bereitstellen. So sollen zusätzlich 34 befristet Beschäftigte und 100 Helfer eingestellt werden.

Seit 2014 ist Keller Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft. Bildrechte: IMAGO

Dabei wolle das Ministerium auf Studierende aus der Forstwirtschaft sowie auf Mitarbeiter in Rente zurückgreifen, sagt Keller. Man müsse zunächst die Stellen erfassen, wo der Borkenkäfer sich besonders ausgebreitet hat. Keller: "Wir haben ein entsprechendes Maßnahmepaket besprochen und auf den Weg gebracht."



Ob das reicht? Volker Gebhardt benötigt die Leute schnell. Stellenausschreibungen dauern aber ein paar Monate. Der Leiter des Landesforsts will kahle Stellen so gut es geht wieder bepflanzen. Mit Setzlingen, die auch mit Trockenheit umgehen können. Doch bis daraus Bäume geworden sind, werden Jahre verstreichen. Der Borkenkäfer frisst derweil weiter. Ein Weibchen und deren Nachkommen bringen es pro Jahr auf 150.000 neue Käfer.