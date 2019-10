Wegen verheerender Waldbrände in Kalifornien haben die Behörden am Sonntag zehntausende weitere Menschen angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Die Zwangsevakuierungen betrafen die nördlich von San Francisco gelegene Weinbauregion Sonoma, wo bereits am Sonnabend 90.000 Bewohner vor den Flammen geflüchtet waren.

In Kalifornien wüten derzeit mehrere Waldbrände, die durch Hitze, Trockenheit und Winde angefacht werden. Besonders dramatisch ist die Lage in Sonoma, wo seit Mittwoch das sogenannte Kincade-Feuer wütet. Anhaltende Winde fachen die Flammen immer wieder an. Am Sonntagmorgen wurde der Großteil der 180.000 Einwohner von Santa Rosa aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.