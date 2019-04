Die anhaltende Trockenheit lässt unterdessen in weiten Teilen Deutschlands die Waldbrandgefahr weiter steigen. In Sachsen soll nach einer Prognose des Staatsbetriebes Sachsenforst und des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag in Teilen von vier Landkreisen die höchste Warnstufe 5 gelten. In den nördlichen Regionen der Kreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz dürfen dann keine Wälder mehr betreten werden. Am Ostermontag galt lediglich im Landkreis Bautzen Nord und in der südlichen Dübener Heide die Waldbrandwarnstufe 5.