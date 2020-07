Zudem wurde bekannt, dass die Großmutter der Präsidentengattin Michelle Bolsonaro an Covid-19 erkrankt ist. Die 80-Jährige liegt seit Freitag auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der Hauptstadt Brasilia und wird Medienberichten zufolge künstlich beatmet.

Seit Beginn der Pandemie hatte Bolsonaro das Coronavirus als "kleine Grippe" verharmlost, die ihm als ehemaligem Athleten nichts anhaben könne. Zudem kritisierte er die von Bürgermeistern und Gouverneuren in Brasilien erlassenen Corona-Maßnahmen als "Hysterie".

In der Öffentlichkeit weigerte sich der Rechtspopulist, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Zuletzt legte Bolsonaro sein Veto gegen eine landesweit geplante Maskenpflicht in Kirchen und Geschäften ein.



Es gibt in Brasilien immer wieder Proteste gegen Bolsonaros Krisenpolitik. Kritisiert wird vor allem, dass mangelnder Infektionsschutz besonders die sozial Schwachen treffe und die indigene Bevölkerung gefährde.