Der Gimritzer Damm in Halle: Seit knapp zwei Monaten rollt auf der neu gebauten Straße der Verkehr. Für Radfahrer gibt es einen extra angelegten Seitenstreifen. Doch ist der breit genug?

Mindestabstand bei Radstreifen nicht vorgeschrieben

Um das einzuschätzen, haben wir uns einen Experten dazu geholt: Volker Preibisch vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Halle. Er zeigt sich überrascht, wie großzügig die Stadt bei der Breite des Streifens war: "Das ist ja mehr als 1,85 Meter!"

Die 2,05 Meter breite Radspur am Gimritzer Damm. Bildrechte: Ronny Arnold Eine 2,05 Meter breite Radspur misst Preibisch am Ende mit dem Zollstock. Hinzu kommen etwa 3,25 Meter für die Autospur. Ein relativ sicheres Überholen ist hier also möglich, selbst für Lkw. Aber muss der Mindestabstand zum Radfahrer dabei zwingend 1,50 Meter betragen?



Laut Preibisch gibt es Rechtsprechungen dazu, aber keine Angabe in der StVO. "Aber das ist jetzt angedacht, angestoßen vom Bundesverkehrsminister, und da sollen die 1,50 Meter als Maßgabe in die Straßenverkehrsordnung eingetragen werden", erklärt Preibisch.

Radstreifen auf Gimritzer Damm laut Stadt Vorzeigebeispiel

Für den ADFC wäre dieser dann vorgeschriebene Mindestabstand ein Riesenfortschritt. Doch ähnlich wie beim Handy am Ohr während der Fahrt gilt auch dann: Es müsse mehr kontrolliert werden, meint Volker Preibisch. Seines Wissens werde das aktuell gar nicht getan.

Volker Preibisch vom ADFC Halle Bildrechte: MDR/Volker Preibisch Untersuchungen haben bestätigt, dass mindestens die Hälfte der Autofahrer – und das kann ich auch aus der tagtäglichen Erfahrung bestätigen – diesen 1,50 Meter Abstand nicht einhält. Volker Preibisch, ADFC Halle

Mehr Rücksicht, mehr Sicherheit - das will auch die Stadt Halle. Mit Blick auf den Gimritzer Damm spricht sie von einem "Vorzeigebeispiel". Den Sicherheitsbeauftragten der Stadt Halle Tobias Teschner überrascht die kritische Nachfrage unseres Nutzers: "In dem Fall kann ich es nicht vollständig nachvollziehen. Wenn jemand sagt, es ist mir zu eng und die Autos überholen zu knapp, dann muss man sagen, dass die baulichen Voraussetzungen alles ermöglichen, also ein Überholen mit weitem Abstand - und dem Radfahrer auch noch Alternativen geboten sind, das heißt, er kann hier oben auf dem Gimritzer Damm fahren", erklärt Teschner.

Im Zentrum von Halle zu wenig Platz für Radfahrer

Im Stadtzentrum von Halle dagegen gibt es solche Alternativen kaum. Dort sei tatsächlich häufig zu wenig Platz für die Radfahrer, bemängelt der ADFC am Beispiel der viel befahrenen Ludwig-Wucherer-Straße.

Die 1,30 Meter breite Radspur in der Ludwig-Wucherer-Straße. Bildrechte: Ronny Arnold 1,30 Meter sei sie breit, bei einer Regelbreite von 1,85 Meter. "Und die ist hier auch unbedingt einzuhalten, weil auf dieser Strecke fahren täglich 2.000 Radfahrer täglich", erzählt Volker Preibisch. "Und hier haben wir zusätzlich noch Parkstände am Radstreifen."



Straßenbahn, Fahrbahn, dazu parkende Autos. Da werde es schnell eng. Für mehr Sicherheit müsse man hier wohl konsequent umplanen, meint Preibisch. Kurzfristig könne man Tempo 30 anordnen und den Radfahrern erlauben, auf der Fahrbahn zu fahren, damit man von den aufgehenden Türen weg könne.