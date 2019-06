Fünf Tage nach dem schweren Schiffsunglück auf der Donau in Budapest sind zwei weitere Leichen geborgen worden. Damit steigt die Zahl der Todesopfer nach dem Unglück auf mindestens neun. 19 Menschen werden noch vermisst. Nur sieben der 35 Menschen an Bord konnten gerettet werden.

Am Mittwochabend war in der ungarischen Hauptstadt ein Flusskreuzfahrtschiff im strömenden Regen mit einem Ausflugsschiff kollidiert. Das kleine Boot mit 33 südkoreanischen Touristen und zwei Besatzungsmitgliedern an Bord sank binnen weniger Sekunden.

Demnach konnten südkoreanische Taucher am Montag in Budapest mithilfe ungarischer Kollegen den Leichnam einer Frau an die Oberfläche bringen. Die zweite Leiche wurde Polizeiangaben zufolge 100 Kilometer flussabwärts in der Ortschaft Harta entdeckt.