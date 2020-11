Um Verbraucherinnen und Verbraucher vor diesen Falschinformationen zu schützen, gab es EU-weite Recherchen im Internet. So wurden insgesamt 592 Websites gefunden, die mit Nahrungsergänzungsmitteln gegen Corona warben – in Deutschland waren es 60. Die Angebote müssen gelöscht oder verändert werden und es werden Bußgelder verteilt.

Wer etwa zum Kuchen oder Eis noch eine Portion Sahne bestellt, könnte Reste von Desinfektionsmitteln essen. Denn die Sahneaufschlagmaschinen, wie sie oft in Cafés oder Eisdielen stehen, müssen regelmäßig desinfiziert werden. Anschließend würde das Personal die Geräte jedoch häufig nicht mit klarem Wasser ausspülen, wie das BVL erklärt. Dadurch gelangten Reste von Reinigungs- und Desinfektionsmittel in die Sahne.

Getrocknetes Oregano aus dem Supermarkt auf der Pizza oder in der Tomatensauce – viele nutzen das Gewürz zum Kochen. Und sie hätten auch einen Anspruch darauf, das zu bekommen, was auf der Packung draufstehe, sagte Michael Kühne von der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz. Doch in vielen untersuchten Proben fand das BVL im vergangenen Jahr klein gehackte Olivenblätter. Weil der Großhandelspreis für Gewürze im letzten Jahr gestiegen ist, vermutet Kühne eine bewusste Fälschung der Händler, um Oregano trotzdem weiterhin günstig verkaufen zu können.

Das BVL ist dafür verantwortlich, dass Lebensmittel in Deutschland auch wirklich das enthalten, was sie versprechen und wiederum nichts, was in der Nahrung nichts zu suchen hat. Die Behörde ist in Sachen Lebensmittelsicherheit die Schnittstelle zwischen den Ländern und dem Bund sowie zur Europäischen Union. Einmal jährlich stellt das BVG die Ergebnisse aus der Lebensmittelüberwachung vor.