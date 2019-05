Das könnte Vorteile bieten, meint Stephan Rammler. Er ist Mobilitäts- und Zukunftsforscher und Direktor am Institut für Zukunftsstudien Berlin. Die Roller könnten die Mobilität in der Stadt verbessern. Allerdings nur dann, wenn sie auf die richtigen Bedingungen träfen, sagt Rammler.

Das sehen Firmen, die solche E-Scooter künftig in deutschen Großstädten verleihen möchten, natürlich anders. Das Berliner Unternehmen "Tier mobility" steht bereits in den Startlöchern. Bodo von Braunmühl von der Unternehmenskommunikation freut sich auf die Roller, wenn sie denn kommen.

Die Scooter können von Braunmühl zufolge im Zusammenspiel mit anderen Verkehrsmitteln als dem Auto - also Fahrrädern, öffentlichem Nahverkehr und so weiter - die Mobilität zu verändern. "Denn die Autos verstopfen die Straßen, sie stoßen Abgase aus und sind einfach wahnsinnig ineffizient, wenn so ein Tonnengerät nur eine Person bewegt", argumentiert von Braunmühl.