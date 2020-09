Probealarm Erster bundesweiter "Warntag" am 10. September

Bis zum Ende des Systemkampfes wurden im Westen die Sirenen zweimal jährlich getestet, an einem Mittwoch im März und an einem im September, jeweils um 10 Uhr. Dabei wurde zuerst eine Minute ein Dauerton, danach ein Luftangriff- oder ABC-Waffenalarm und am Ende wieder ein Dauerton ausgelöst.

Das Netz aus rund 80.000 Sirenen in Deutschland wurde seit 1993 aber aus Kostengründen und durch den Wegfall der Zivilschutz-Warnämter ausgedünnt. Teilweise übernahmen Städte die Sirenen. Ein flächendeckendes Alarmsystem existiert aber nicht mehr. Insgesamt gibt es bundesweit noch etwa 15.000 Sirenen. In Düsseldorf etwa wurden sie bisher einmal jährlich getestet, in Dresden immer am zweiten Mittwoch des Quartals. In Bayern sind sie in Umkreisen von 25 Kilometern um Kernkraftwerke installiert und mindestens zweimal im Jahr zu testen.