EKM-Studie Viele Pfarrer leiden unter Burnout

Der Gottesdienst am Sonntagmorgen, Hochzeiten, Beerdigungen, Seelsorge – die meisten Menschen ahnen wahrscheinlich, dass Pfarrerinnen und Pfarrer viel zu tun haben. Und die Belastung, die dieser Beruf mit sich bringt, ist offenbar ziemlich hoch. Eine Studie, die von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland in Auftrag gegeben wurde, zeigt: In der EKM ist fast jeder achte Pfarrer von Burnout betroffen.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL