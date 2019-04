An Bord des Busses, der offenbar auf den Weg in die Gemeinde Canico war, sollen rund 50 Menschen gewesen sein. Den bisherigen Angaben zufolge gibt es mindestens 21 Verletzte, die unterschiedlich schwer verletzt wurden. Einige von ihnen seien ins Krankenhaus der Provinzhauptstadt Funchal gebracht worden.



Madeira gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen in Europa und lockt auch zahlreiche deutsche Touristen an.

Erste Bilder von der Unfallstelle auf der Urlaubsinsel Madeira. Bildrechte: imago images / GlobalImagens