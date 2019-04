Beim Unfall am frühen Mittwochabend waren auch 27 Menschen verletzt worden. Der Bus war mit rund 50 Insassen an Bord auf den Weg zu einem Abendessen in der Inselhauptstadt Funchal. Kurz nach Fahrtbeginn im portugiesischen Ort Caniço kam das Fahrzeug von der Straße ab und stürzte sieben Meter eine Böschung hinunter. Die Urlauber stammten aus ganz Deutschland, sie waren in einem nahegelegenen Hotel einquartiert.