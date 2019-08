Es ist etwas laut bei Marcel Greiner am anderen Ende der Telefonleitung. Passenderweise kann er nur kurz im Auto telefonieren – denn Autos sind sein Geschäft. Er betreibt mit Jetzt-Mobil einen Carsharing -Anbieter in Halle. Hat er hier wirtschaftliche Schwierigkeiten?

Und ganz genau abgestimmt auf die Wünsche der Kunden vor Ort, ergänzt Greiner. Er bietet ein sogenanntes kombiniertes System an. Denn Carsharing ist nicht gleich Carsharing.

Es gibt drei Modelle: Das stationäre Angebot, bei dem das Auto wieder in die Ausleihstation zurückgebracht werden muss. Das Free-Floating, wo man sich einfach ein Auto am Straßenrand nehmen und es dann am Zielort stehen lassen kann.