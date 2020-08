Internationale Presseschau "Leipzig war kein Gegner für Tuchels Team"

Kommentare zum RB-Halbfinale in der Champions League

Zum ersten Mal hat RB Leipzig im Halbfinale der Fußball-Champions-League gestanden – doch der Gegner Paris St. Germain war eine Nummer zu groß. Die Franzosen um Trainer Thomas Tuchel wiesen RB mit 3:0 in die Schranken. Wir schauen uns an, was ausländische Zeitungen zu dem Spiel schreiben.