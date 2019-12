Damit wir WhatsApp mit Freunden und Bekannten nutzen können, werden unser Adressbuch mit allen Kontakten sowie sämtliche Nachrichten, Bilder und Videos, die wir uns gegenseitig schicken, auf Server geladen – Computer, die zum Beispiel in Rechenzentren von Microsoft, Google oder des Amazon-Tochterunternehmens AWS stehen. Das ist sie, die berühmte Cloud. Nur: Wie sicher können wir sein, dass nur WhatsApp unsere Daten dort liest und nicht auch Amazon, Microsoft, Google oder Menschen, die beruflich Zugriff auf die Server haben, sowie solche, die sich unerlaubt Zugriff verschaffen?

Sichere Cloud? Von wegen!

Eine Lösung versprechen die Hersteller von Computer-Chips. Sie sagen, niemand müsse Cloud-Anbietern vertrauen, wenn man seine Rechner mit bestimmten Chips betreibt. Hersteller AMD nennt seine Technologie dafür "Secure Encrypted Virtualization" (kurz: SEV). Dank dieser AMD-Computerchips kämen Cloud-Anbieter nicht an die Daten, die sie von ihren Kunden gespeichert haben. So erklärt es jedenfalls AMD in einem Youtube-Video: "Wenn die Daten zu einem Cloud-Server gehen, wo ein böswilliger Administrator sitzt, kann der private Daten abgreifen. Aber mit der SEV-Technologie kann ein böser Administrator oder ein anderer Angreifer nicht mehr auf diese Daten zugreifen."

Sensible Daten gehören nicht in die Cloud

AMD ist neben Intel der zweitgrößte Chiphersteller der Welt, sagt Christian Werling von der TU Berlin. "Intel hat ähnliche Bestrebungen, das Vertrauen in den Cloud-Provider nicht mehr nötig zu machen", sagt Werling. Vertrauen ist mittlerweile die entscheidende Währung in der IT. Zu beobachten auch an der Diskussion um die 5G-Mobilfunktechnik und den Einfluss des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei – oder an Projekt Gaia X, der europäischen Cloud-Idee, die Wirtschaftsminister Altmaier sich wünscht.

In der Cloud stellt sich immer die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit des Providers. Es wurde schon mehrfach gezeigt, dass das Vertrauen in neue Technologie alleine nicht ausreicht. Sensible Daten sollten nicht an nicht-vertrauenswürdige Cloud-Provider ausgeliefert werden. Robert Buhren, Institut für Softwaretechnik der TU Berlin