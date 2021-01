Lockdown ist derzeit auch in Chemnitz. Für die CVAG, die Chemnitzer Verkehrs-AG, heißt das: weniger Fahrgäste. Weniger Arbeit haben sie deshalb in Chemnitz aber nicht, denn die CVAG rüstet bis Ende Januar ihre Busflotte um. Sprecherin Juliane Kirste erklärt das neue System: "Das ist erkenntlich an dem Bargeldlos-Piktogramm hier vorn und an der Tür eins, wo man auch noch einmal auf das bargeldlose Bezahlen hinweist. Und somit wissen unsere Fahrgäste: In diesem Bus kann nur noch bargeldlos bezahlt werden."