Wenn sich ein Urteil auf einen einzigen Zeugen beruft und sonst nichts in der Hand hat, dann muss man schon fragen, was da noch eine Rolle gespielt hat.

Laut Friedrichsen habe keine der Personen, die unmittelbar am Tatort gewesen sind, den Tatverdächtigen identifizieren können. "Aber ein Zeuge will aus 60 Metern Entfernung etwas gesehen haben. Erst will er gesehen haben, dass gestochen wurde, dann, dass geschlagen wurde. Er ist ein, nach meinem Eindruck, etwas fragwürdiger Zeuge gewesen. Und der ist nun der Kronzeuge für dieses Urteil." Zeugenbeweise seien die schlechtesten Beweise in der Strafjustiz, so Friedrichsen weiter.