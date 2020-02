Die chinesische Führung hat die Erfassung der mit dem neuen Coronavirus infizierten Personen geändert. Seit dieser Woche werden nicht mehr alle nachweislich Infizierten gezählt, sondern nur noch jene, die Krankheitssymptome zeigen. Das hat die Nationale Gesundheitskommission in Peking bestimmt.

Ein Grund, warum die Statistik geändert wurde, wurde nicht genannt. Seit einigen Tagen wächst der täglich gemeldete Anstieg der Infektionen nicht mehr so stark wie zuvor. Ob das mit der neuen Zählweise zusammenhängt, war zunächst unklar.

Die neue Definition widerspricht den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Als infiziert gilt demnach jeder, bei dem das neuartige Virus nachgewiesen wurde – "ungeachtet klinischer Zeichen oder Symptome". Mit 2019-nCoV infizierte Personen können in der Inkubationszeit schon selbst ansteckend sein. Experten gehen in der Regel von bis zu 14 Tagen aus. Nach WHO-Schätzungen nehmen etwa 80 Prozent der Infektionen einen milden Verlauf.