Einer britischen Studie zufolge überträgt sich das neue Coronavirus relativ rasch von Mensch zu Mensch. Experten des Imperial College London berechneten, dass ein Infizierter bis zum 18. Januar durchschnittlich 2,6 weitere Personen angesteckt haben könnte. Erstmals offiziell bestätigt wurde das Virus Mitte Dezember in der zentralchinesischen Metropole Wuhan. Um den Ausbruch in den Griff zu bekommen, müssten umfangreiche Kontrollmaßnahmen vorgenommen werden.

Für 40 Millionen Chinesen gelten Reisebeschränkungen. Bildrechte: dpa

Die Weltgesundheitsorganisation WHO mahnte ein gemeinsames Vorgehen gegen die neuartige Lungenkrankheit an. Das Regionalbüro Europa teilte mit, in einer Zeit der Unsicherheit über die Entstehung und das Verhalten eines Virus ist es umso entscheidender, dass Länder, Organisationen und die internationale Gemeinschaft als Einheit handelten.



Dazu gehöre auch, auf lokaler und nationaler Ebene vorbereitet zu sein, um erkrankte Menschen aufzuspüren und auf das Coronavirus zu testen.