China will Plastiktüten verbieten. Das Umweltministerium kündigte an, in Großstädten würden Plastiktüten bis Ende des Jahres untersagt. In allen übrigen Orten solle das Verbot ab 2022 gelten. Märkte, auf denen frische Produkte verkauft werden, sollen noch bis 2025 von der Regelung ausgenommen bleiben.

In den kommenden Jahren soll zudem gegen die Nutzung von Einwegstrohhalmen und andere Plastikuntensilien vorgegangen werden. Bis Jahresende werden Einwegstrohhalme in der Gastronomie verboten. Insgesamt soll das Gastgewerbe Einwegplastik bis 2025 um 30 Prozent reduzieren.



China sagt damit Plastik den Kampf an, nachdem jahrelang riesige Mengen unbehandelter Kunststoffabfälle in Deponien vergraben oder in Flüsse gekippt wurden sowie Plastikabfälle sogar aus Europa und den USA importiert wurden. Mittlerweile hat die Regierung den Import von Kunststoffabfällen untersagt. Die heimischen Recycling-Betriebe sollen sich auf den heimischen Müll konzentrieren.