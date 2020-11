Die Mission gilt als wichtiger Meilenstein für das ambitionierte chinesische Raumfahrtprogramm, durch das die Volksrepublik auch in der Raumfahrt eine Großmacht werden will. Die Regierung in Peking plant unter anderem die Inbetriebnahme einer eigenen Weltraumstation im All im Jahr 2022. In etwa zehn Jahren will die Volksrepublik erstmals einen Astronauten auf den Mond schicken und dort eine Raumstation errichten.