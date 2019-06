Prozessbeginn festgelegt Christchurch-Attentäter plädiert auf "nicht schuldig"

Der mutmaßliche Christchurch-Attentäter hat vor Gericht auf "nicht schuldig" plädiert. Dem 28-Jährigen werden in einer 92 Punkte umfassenden Anklage der Mord an 51 Menschen, 40-facher Mordversuch und Terrorismus vorgeworfen.

Vor gut drei Monaten, am 15. März, soll er in einem rassistisch motivierten Anschlag zwei Moscheen mit einem Sturmgewehr gestürmt haben. Die Tat hatte er per Helmkamera gefilmt und auf Facebook live gestreamt. Zuvor hatte er ein Pamphlet mit rechtsradikalen und rassistischen Parolen ins Internet gestellt und auch per Mail verschickt.