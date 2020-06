Sie ist ab Oktober neue Direktorin des Geomar-Helmholtz-Zentrums in Kiel und sagt: "Die Ozeane sind Teil des Klimasystems, da sie Wärme aus den Tropen in die hohen Breiten transportieren und so für angenehme Temperaturen bei uns sorgen."

Diese Veränderungen geschehen in einem Tempo wie noch nie in der Erdgeschichte – sagt Matthes. Damit ändert sich auch die Klimawirkung der Ozeane – allerdings als Folge, nicht als Ursache des Klimawandels.

Wie ist es beim Erdmagnetfeld und kosmischer Strahlung? Der dänische Forscher Henrik Svensmark hat Ende der 1990er Jahre einen Zusammenhang von kosmischer Strahlung und Wolkenbildung vermutet. In neueren Simulationen hat sich das aber als viel zu schwach gezeigt, erklärt der Klimatologe Georg Feulner: "Es gibt keinerlei Hinweise, dass diese kosmische Strahlung einen starken Einfluss auf das Klima hat. Insbesondere die Wirkung auf die Wolken lässt sich in den Beobachtungsdaten nicht wirklich nachweisen." Auch Klimawirkungen durch das sich ändernde Erdmagnetfeld sind wissenschaftlich nicht feststellbar.

Jetzt einfach per Ausschlussprinzip CO2 als Auslöser für die Erderwärmung zu nehmen, wäre zu wenig. Aber die Entscheidung lässt sich wissenschaftlich begründen. Es ist der Treibhauseffekt – der von der Erde ausgehende langwellige Wärmestrahlung in der Atmosphäre hält. Das CO2 sei deswegen so wichtig, erläutert Feulner, weil es bei den Wellenlängen die Wärmestrahlung "verschluckt", von denen der warme Erdboden am meisten abstrahle.