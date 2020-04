Andrusch sagt: "Das liegt daran, wenn wir Urlaubsvertretung hatten und am Tag mal an die 100 Patienten die Praxis gestürmt haben, dass da sich dann Patienten ungerecht behandelt gefühlt haben, weil sie länger warten mussten, weil sie keinen Termin hatten. Das passierte schon und da gab es manchmal auch schon Äußerungen vorne an der Anmeldung, das ist richtig."

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Im Moment seien die Patientinnen und Patienten verständnisvoll. Zumal viele den Gang in die Praxis momentan scheuen. Stefan Andrusch wisse in seinem Verband von keiner Praxis, die momentan mit mehr gereizten Patienten zu tun hätte. Er erklärt, "dadurch ist es so, dass wir mehr Arbeit am Telefon haben als in den Praxen."