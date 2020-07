Am gestrigen Dienstag meldeten die Kreise und Städte laut Risklayer 572 Neuinfektionen. Den größten Anstieg gab es in Nordrhein-Westfalen – um 185 Fälle. In Bayern gab es demnach 91 neue Fälle, in Baden-Württemberg 66. In Mitteldeutschland wurden insgesamt 14 Fälle neu gemeldet (Sachsen: 7, Thüringen: 2, Sachsen-Anhalt: 5).