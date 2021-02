Monoklonale Antikörper Die mit Hilfe von Gentechnik hergestellten Antikörper gegen das Sars-Coronavirus-2 können nach aktuellem Kenntnisstand zu einem frühen Zeitpunkt der Infektion das Virus neutralisieren und so eine Corona-Erkrankung rasch heilen. Sie docken an die Spike-Proteine des Coronavirus an und verhindern so, dass das Virus weitere Zellen befällt. Monoklonale Antikörper wirken also noch bevor Erkrankte in Kliniken kommen. Daher muss das Medikament vor allem ambulant verabreicht werden. Das aber ist schwierig, da die Verabreichung aktuell über eine etwa einstündige intravenöse Injektion erfolgt und damit nur in Kliniken vorgenommen werden kann. Die Kosten pro Dosis betragen rund 2.000 Euro.