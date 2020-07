Corona-Ausbruch unter Erntehelfern in Bayern

Im Landkreis Dingolfing-Landau in Niederbayern gibt es einen Coronavirus-Ausbruch auf einem großen Bauernhof. Wie der Landkreis am Samstagabend mitteilte, ist das Virus bei 174 Erntehelfern nachgewiesen worden. Am Freitag waren zunächst sieben Fälle bekannt geworden. Daraufhin wurden alle Mitarbeiter getestet.