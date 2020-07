Der Landkreis Vechta in Niedersachsen will nach dem Corona-Ausbruch unter Mitarbeitern eines Hähnchenschlachthofs weitere Kontaktpersonen ermitteln. Einem Sprecher zufolge ist zwar ein Großteil des in Frage kommenden Personenkreises bereits kontaktiert und isoliert worden. Dennoch sollte am Montag noch nach weiteren möglichen Kontaktpersonen aus dem persönlichen Umfeld der Mitarbeiter gesucht werden.