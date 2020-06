Der Corona-Ausbruch in einem Schlachtereibetrieb in Nordrhein-Westfalen nimmt immer größere Ausmaße an. Wie der Kreis Gütersloh mitteilte, wurden seit Wochenbeginn 400 Mitarbeiter des Zerlegebetriebs von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück positiv getestet. Weitere Testergebnisse stünden noch aus. Insgesamt seien 500 Mitarbeiter getestet worden.