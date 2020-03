In den Filialen des Discounters Kaufland können Kunden weiterhin mit Bargeld zahlen. Das hat eine Unternehmenssprecherin dem MDR bestätigt. Allerdings habe man Hinweise veröffentlicht, in denen darum gebeten werde, unbar zu bezahlen. "Aber nicht jeder hat eine EC- oder Kreditkarte, das wissen wir. Deshalb kann bei uns auch weiter bar bezahlt werden", so die Sprecherin weiter. Allerdings verstärke das Unternehmen in seinen Filialen seine hygienischen Maßnahmen. So würden Kunden vermehrt auf einen Abstand von zwei Metern untereinander hingewiesen. "Zudem arbeiten wir mit Hochdruck daran, an unseren Kassen einen Spuckschutz anzubringen."