Weitere Städte abgeriegelt 26 Tote durch Coronavirus in China

24 der Todesfälle wurden in Hubei verzeichnet, zwei weitere in der an Russland angrenzenden Nordostprovinz Heilongjiang und der nördlichen Provinz Hebei. Insgesamt stieg die Zahl der Erkrankungen durch den Erreger in China laut der offiziellen Zwischenbilanz um weitere etwa 160 auf insgesamt rund 830 bestätigte Fälle. Weitere 1.072 Verdachtsfälle würden noch untersucht, teilte der Gesundheitsausschuss der chinesischen Regierung mit.

Die chinesischen Behörden hatten am Donnerstag die Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan unter Quarantäne gestellt. Danach wurde in weiteren Großstädten der Provinz Hubei der öffentliche Verkehr weitgehend eingestellt, zuletzt in der 2,4-Millionen-Einwohner-Metropole Huangshi. In Qianjiang, einer Stadt mit fast einer Million Einwohnern, waren am Donnerstagabend der Verkehr von Fernbussen und der öffentliche Nahverkehr eingestellt worden. Auch in der 7,5-Millionen-Einwohner-Stadt Huanggang lag der Öffentliche Nahverkehr lahm, meldete die Nachrichtenagentur AFP.