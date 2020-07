Pandemie Studie zu Corona: Ein Fünftel der Klinikpatienten gestorben

Hauptinhalt

Ende Februar stieg auch in Deutschland die Zahl der Covid-19-Erkrankungen rasant an, Tausende Menschen mussten in Krankehäusern behandelt werden. Eine Studie zeigt nun: Viele Patienten überlebten den Aufenthalt nicht. Besonders dramatisch sind die Zahlen bei Menschen, die beatmet werden mussten.