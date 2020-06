Das Gesundheitsamt Leipzig wiederum teilte mit, dass die Statistik vor Kurzem bereinigt worden sei. Infektionsfälle würden nach dem Wohnort-Prinzip gezählt, das heißt ein Fall wird demjenigen Kreis oder derjenigen Stadt zugeschrieben, wo der oder die Infizierte wohnt. In Leipzig waren so laut Angaben des Gesundheitsamts lange fünf Fälle gezählt worden, die hier durch Labore bestätigt worden waren – die Bestätigung einer Infektion durch ein Labor ist dafür maßgeblich, dass ein Fall beim Gesundheitsamt registriert und gegebenenfalls nachverfolgt wird. Die fünf Infizierten waren aber nicht in Leipzig gemeldet.

Laut Gesundheitsamt handelte es sich um vier in Leipzig behandelte Italiener und einen in einem anderen Kreis gemeldeten Infizierten, die nun nachträglich aus der Statistik genommen wurden. Da in dem Zeitraum, in dem Stadt und Land unterschiedliche Zahlen vermeldeten, kein neuer Fall hinzukam, wurde richtigerweise auch kein weiterer Fall an die Landesuntersuchungsanstalt gemeldet. Die Korrektur der vorher erfassten Fälle fand aber auch nicht statt. Auf die Diskrepanz aufmerksam gemacht, teilte das Gesundheitsamt mit, zeitnah die Statistiken abgleichen zu wollen. Zum Wochenende korrigierte das Land die Fallzahl für Leipzig schließlich nach unten.