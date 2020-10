Das heißt also, die Infizierten übertragen das Virus womöglich noch nicht so unkontrolliert an Freunde, Familie oder Arbeitskollegen, die es dann wiederum an ihre Sozialkontakte weitergeben.

Doch schon ein Superspreader-Ereignis könne reichen, um die Zahlen in die Höhe schnellen zu lassen, erläutert der Jenaer Epidemiologe Scherag. Vielleicht trügen die Menschen in Leipzig ihre Masken aber auch disziplinierter als die auf dem Land. Der Netto-Effekt der Maske greife im Prinzip nur dann, wenn sehr, sehr viele sich einfach daran hielten, sagt Scherag. "Und wenn ich in meiner Community, in meinem Dorf, in meinem Ort sehe, dass sich da alle Leute nicht dran halten und man im Prinzip so weiter macht und sich ein Stück weit damit abfindet, dass alles nicht so schlimm sein wird, dann hat man am Ende das dicke Ende", erklärt Scherag.