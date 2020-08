Diese Fragen stellt sich auch Ronald Mormann, Senatspräsident der Köthener Karnevalsgesellschaft KuKaKö und SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt. Die Überlegungen des Gesundheitsministers hätten ihn überrascht: "Nehmen Sie mal uns hier in Sachsen-Anhalt. Wir haben Infektionszahlen, die haben in ihrer Größenordnung nichts mit dem zu tun, was man aus Nordrhein-Westfalen oder aus Bayern hört. Und jetzt muss man einfach auch mehr differenzieren und feststellen: Wo hat man welche Infektionszahlen und sind dort solche Entscheidungen angemessen."