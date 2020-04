Wie geht es weiter an den Hochschulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen? Im Allgemeinen lässt sich ein Trend feststellen: Vorsichtige Öffnung ab Beginn der Woche ab 20. April und ab 4. Mai erste kleinere Lehrveranstaltungen an den Universitäten. Große Vorlesungen fallen bis auf weiteres aus und werden durch digitale Formate ersetzt. Lesen sie hier, wer was konkret plant*.