Michael Ney: So traurig der Anlass gerade ist, ist doch deutlich wahrzunehmen, dass ganz viele Menschen für sich Tools entdecken, die sie vorher nicht in Gebrauch hatten. Das ist bei uns selbst auch so. Meine Geschäftsführung hat gerade gesagt: Wahrscheinlich hätten wir noch ein Jahr gebraucht, um die ganzen Web-Meeting-Tools und Team-Tools zur Kommunikation einzuführen. Das ist gerade sehr beschleunigt worden. Ich glaube schon, dass es durch die vielen positiven Erfahrungen in dem Bereich einen Schub geben wird.