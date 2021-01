Während die einen zu Geduld aufrufen, werfen andere der Bundesregierung eine Fehlplanung bei der Bestellung vor . Die Debatte um eine mögliche Impfstoff-Knappheit wird seit einigen Wochen geführt – doch wie viele Impfdosen liegen in Deutschland eigentlich vor?

Bis zur zweiten Kalenderwoche 2021 lagen deutschlandweit insgesamt 2.072.100 Impfdosen vor. Davon sind 225.375 Impfdosen nach Mitteldeutschland gegangen. Das zeigt eine aktuelle Aufstellung des Bundesgesundheitsministeriums, die MDR AKTUELL vorliegt. Demnach überwiegt der Impfstoff von Biontech und Pfizer mit über zwei Millionen Impfdosen deutschlandweit. Von dem Moderna-Impfstoff, der erst vergangene Woche in der EU zugelassen wurde , liegen bisher über 60.000 Impfdosen vor.

Der Impftabelle des Robert Koch-Instituts zufolge wurden bis zum vergangenen Montag bundesweit 688.782 Impfdosen verabreicht. In Sachsen waren es 23.701 geimpfte Dosen und in Sachsen-Anhalt 24.413. Thüringen hinkt mit bisher 12.517 verabreichten Dosen bei den Impfungen hinter her.