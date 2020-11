Bereits jetzt verzeichnet Europol Veränderungen bei der Kriminalität in Europa durch die Corona-Pandemie und das damit verbundene teilweise Herunterfahren des öffentlichen Lebens. So habe man anfangs einen kleinen Einbruch beim Verkauf von Drogen auf der Straße beobachtet und gleichzeitig einen Anstieg des Drogenhandels im Darknet, sagt der Europol-Pressesprecher in Den Haag. Außerdem gebe es "eine unglaubliche Zunahme beim Online-Betrug", etwa mit Gesichtsmasken und Handschuhen. Am Anfang sei auch das ein oder andere in den Medien gehandelte Medikament gegen das Coronavirus gefälscht angeboten worden.