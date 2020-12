Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU gegeben. Die bedingte Marktzulassung des Präparates der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer sei ein "Meilenstein", hieß es von der EMA in Amsterdam.

Mit der EMA-Empfehlung hat der Impfstoff die größte Hürde genommen. Sobald die EU-Kommission die Zulassung genehmigt hat, steht dem Beginn von Corona-Impfungen in der EU nichts mehr im Wege. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb nach dem EMA-Entscheidung auf Twitter, sie erwarte eine Entscheidung bis zum Abend. Dies sei ein entscheidender Moment in den Bemühungen, sichere und wirksame Impfstoffe an die Europäer zu liefern.