Corona-Impfung Neuer Impfstoff als Hoffnung für nicht mobile Senioren

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Markus Geuther

Im Laufe des Januars sollen in Mitteldeutschland die Impfzentren öffnen. Dort können sich dann auch Impfberechtigte, die nicht in Pflegeeinrichtungen wohnen oder arbeiten impfen lassen. Für über 80-Jährige, die nicht so mobil sind oder sogar zu Hause gepflegt werden, kann das ein Problem sein. Damit sie zu Hause geimpft werden können, braucht es einen anderen Impfstoff als den von Biontech und Pfizer.