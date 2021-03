Coronavirus So viele Impfdosen sind in Mitteldeutschland eingelagert

In Thüringen wird kein Impfstoff eingelagert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind aktuell alle Impfdosen mit Terminen untersetzt. Demnach wurden alle Dosen des Moderna-Vakzins, die bis Ende Februar nach Thüringen geliefert wurden, verimpft. Die Lieferung, die am vergangenen Freitag im Freistaat ankam – rund 8.400 Impfdosen – würden in den nächsten Wochen für Zweitimpfungen verwendet. "Wenn weitere Lieferungen kommen, können wir wieder neue Termine für Erstimpfungen anbieten", sagte ein Ministeriumssprecher.

Nach Angaben des Ministeriumssprechers eröffnen am 10. März die überregionalen Impfzentren in Gera und Erfurt, in denen jeweils pro Woche 10.000 Impfungen stattfinden sollen. Außerdem gehe ein Teil der Impfdosen an die Thüringer Krankenhäuser, weitere Termine an Wochenenden seien geplant.



Voraussichtlich ab Mitte März sollen demnach Thüringer Hausärzte in die Impfkampagne einbezogen werden. Dabei gehe es zunächst vor allem um die Impfung von Pflegebedürftigen, die nicht in Einrichtungen lebten.