Egal bei welchen zuständigen Stellen man in Mitteldeutschland nachfragt, alle machen das, was in naher Zukunft in Sachen Corona-Impfung passieren soll, von den verfügbaren Impfdosen abhängig. Aktuell weiß niemand, wo, ab wann und wie viel des Impfstoffs dann zur Verfügung stehen wird. Und das macht die Dienstplanung natürlich ziemlich schwer. Was man aber auch erfährt: Am Personal wird die groß angelegte Impfmaßnahme wohl nicht scheitern.