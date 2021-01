Nach Impfstart Thüringen kommt bei Corona-Impfungen nur langsam voran

In keinem Flächenland in Deutschland geht es mit den Corona-Impfungen derzeit so langsam voran wie in Thüringen. Das zeigt das Impfquoten-Monitoring des Robert Koch-Instituts. Einige Impfdaten seien nicht gemeldet worden und das habe zu den schlechten Zahlen geführt, heißt es aus Erfurt. Steht das Impfgeschehen in Thüringen in der Statistik also schlechter da, als es in Wirklichkeit ist?