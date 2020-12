In Sachsen teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, dass man noch keine Details zum Ablauf in den Impfzentren nennen könne, weil man noch in der Abstimmung sei. In Sachsen-Anhalt gleicht der Aufbau dem in Thüringen. Auch hier sind laut Gesundheitsministerium etwa fünf Minuten pro Impfung veranschlagt.