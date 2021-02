Johnson & Johnson hatte Ende Januar für das Mittel eine Wirksamkeit von 66 Prozent beim Schutz vor mittelschweren bis schweren Covid-19-Verläufen in seiner weltweiten Untersuchung mit rund 44.000 Teilnehmern gemeldet. Bei der Vorbeugung einer Krankenhauseinweisung war das Vakzin 14 Tage nach der Impfung zu 85 Prozent wirksam und zu 100 Prozent nach 28 Tagen. Studien deuten darauf hin, dass der Impfstoff auch gut gegen die südafrikanische und die brasilianische Virusvariante wirkt, die als deutlich ansteckender gelten.

US-Präsident Biden zeigt sich "begeistert" über die Notfallzulassung Bildrechte: dpa

US-Präsident Joe Biden hat die Notzulassung als wichtige Etappe bei der Bewältigung der Pandemie begrüßt. Er sprach von "begeisternden Nachrichten für alle Amerikaner und einer ermutigenden Entwicklung in unserem Bemühen, die Krise zu beenden".



Es sei aber kein Grund zur Entwarnung, auch wenn es "Licht am Ende des Tunnels" gebe. Entscheidend sei, schnellstmöglich so viele Menschen wie möglich zu impfen und Abstands- und Hygieneregeln weiterhin einzuhalten.