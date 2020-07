Coronavirus 1.250 Neuinfektionen in zwei Tagen

An den vergangenen beiden Tagen haben die Kreise und Städte in Deutschland etwa 1.250 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Das geht aus der Datenbank des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts "Risklayer" hervor. Laut Risklayer wurden am Mittwoch 580 Infektionen gemeldet, am Donnerstag 669. Die meisten neuen Fälle wurden demnach in Nordrhein-Westfalen registriert (474), gefolgt von Baden-Württemberg (176) und Bayern (172).