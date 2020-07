Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO meldete so viele Coronavirus-Infektionen wie noch nie an einem Tag. Wie die WHO am Freitagabend bekannt gab, wurden innerhalb von 24 Stunden weltweit mehr als 284.000 Neuinfektionen registriert. Mit Abstand die meisten neuen Fälle gab es in den USA und Brasilien, gefolgt von Indien.