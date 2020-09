Die absolute Zahl der Meldungen betrug laut Risklayer gestern 1.209. Durch die Kreise und Städte wurden am Dienstag der vergangenen Woche demnach noch 1.450 Fälle gemeldet. In Mitteldeutschland kamen gestern 75 Fälle hinzu (60 in Sachsen, 11 in Sachsen-Anhalt, vier in Thüringen). Im Kreis Nordsachen fanden dabei knapp 30 Fälle Eingang in die Statistik. Dort gab es in den vergangenen Tagen einen Ausbruch auf einem Geflügelhof.